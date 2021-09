Ss 106, Lirangi: “messa in sicurezza priorità assoluta, basta ritardi”

“Tutti i rappresentanti istituzionali locali si uniscano in una forte pressione verso Governo e Regione per accelerare la messa in sicurezza della Statale 106, tragica ‘strada della morte’ e fonte di gravissimi indicenti quotidiani che feriscono il vivere civile dell’intero territorio”.

Così, oltre ogni steccato politico, l’appello del Sindaco di Terranova da Sibari e candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli D’Italia, Luigi Lirangi, che rinnova il suo impegno verso una problematica che “non può più tollerare ritardi – continua Lirangi – e inutili passerelle di ministri che si sono succeduti nel tempo. Ora è dovere del Governo destinare parte delle risorse già pronte del Recovery Fund per l’Italia finalizzandolo alla rapida messa in sicurezza di questa infrastruttura viaria obsoleta e di assoluta pericolosità o comunque individuare i fondi necessari per concretizzare un reale progetto di ammodernamento anche incontrando e dialogando con l'Associazione di volontariato 'Basta vittime sulla Strada Statale 106' e con tutti gli attori locali che si battono da anni per una strada sicura e moderna"

Lirangi, nel frattempo, fortemente convinto della necessità di unire gli sforzi tra gli amministratori locali chiede anche che si torni a verificare attraverso l'Anas la possibilità di eventuali interventi di rimodulazione del progetto sempre con l'obiettivo di un assetto risolutivo.

Ciò perché, ricorda Lirangi “da Sindaco negli ultimi anni, come, tanti altri colleghi, ho segnalato puntualmente con richieste pubbliche la gravità del problema sollecitando soluzioni rapide e definitive. Ora è necessario intervenire immediatamente, perché anche quest’anno si sono registrati innumerevoli e inaccettabili incidenti mortali. Siamo consapevoli – conclude – che i tempi non sono brevi ma è altrettanto vero che bisogna agire per non aggiungere un altro elemento di abbandono della nostra terra da parte dello Stato. Siamo stanchi delle promesse e delle parole, servono fatti e concretezza, io farò tutto ciò che è nelle mie possibilità affinchè si garantisca la necessaria sicurezza ai calabresi e ai tantissimi lavoratori, pendolari e turisti”.