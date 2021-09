Frascineto. Mezzo milione per ristrutturare rete idrica: previsti 54 nuovi pozzetti

Un finanziamento di 500 mila euro è stato concesso dall’Assessorato All’Ambiente della Regione Calabria al Comune di Frascineto.

Suddetti fondi serviranno alla ristrutturazione della rete idrica cittadina, della zona con maggiori perdite di acqua e dove è più urgente intervenire, ovvero l’abitato della frazione di Eianina. Il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale, è stato inserito nell’ambito del Fondo per il piano di sviluppo e Coesione della Regione Calabria.

“Il progetto in questione – spiega il Sindaco Angelo Catapano -, si è reso necessario al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze della popolazione, avendo i centri abitati di Frascineto e di Eianina, subito una sostanziale variazione urbanistica dal punto dell’espansione orizzontale, con la realizzazione di nuove aree nonché di tipo verticale con costruzioni con più piani. In virtù di ciò, negli anni hanno deter-minato, gravi problemi nell’erogazione dell’acqua. Le opere previste – secondo l’elaborato progettuale -, riguarderanno un intervento di ristrutturazione rete idrica cittadina – primo stralcio funzionale abitato di Eianina, consistente nell’esecuzione, rifacimento , adeguamento della rete di adduzione, di distribuzione e di sezionamento, che avverrà per il tramite di punti di intercettazione, diramazione e di regolazione dell’impianto nonché di allaccio delle utenze private. Saranno realizzati 54 nuovi pozzetti, secondo le normative vigenti”.

“Questo intervento – evidenzia il primo cittadino –. consentirà l’adeguamento della rete idrica con sistemi all’avanguardia che permetteranno di superare alcune criticità in vitali punti del nostro comune. Un risultato che premia il rilevante lavoro di programmazione dell’amministrazione co-munale.”

“Esprimo grande soddisfazione – ha concluso Catapano– e ringrazio gli uffici del comune, il Dipartimento Ambiente e la Giunta Regionale. La programmazione rappresenta la linea attraverso la quale si ritiene possibile e in tempi brevi superare alcune problematiche, come quella attinente l’approvvigionamento idrico.”