Inchiesta “Diacono”: Cassazione si pronuncia sui ricorsi

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nell’ambito dell’inchiesta “Diacono” ed ha accolto il ricorso difensivo inerente la misura cautelare applicata a Michela Licata, originariamente sottoposta a custodia in carcere, annullando con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro.

Gli stessi giudici di legittimità hanno per di più dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica contro la stessa ordinanza del Riesame nella parte in cui aveva escluso la gravità indiziaria per il delitto di corruzione contestato all’indagata.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro che era stato confermato dal Tribunale del riesame di Vibo Valentia.