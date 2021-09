La nuova sfida calabrese di Europa Verde è con Amalia Bruni

«Europa Verde Calabria esordirà alle elezioni regionali previsti i prossimi 3 e 4 ottobre. La formazione ambientalista per la prima volta concorrerà col nuovo simbolo al rinnovo del Consiglio regionale, sostenendo la proposta, le idee ed il programma della candidata alla presidenza per la coalizione di centrosinistra, Amalia Bruni». È quanto fa sapere in una nota la segreteria regionale del partito.

«Europa Verde Calabria lo farà contribuendo con i suoi valori di sempre ed il suo credo ambientalista – è scritto – partendo dalla gestione dei rifiuti, attraverso il piano regionale integrato basato sulla riduzione, sul riuso, sul riciclo, e dalla depurazione delle acque, dalle montagne calabresi fino al mare, nel rispetto della vocazione turistica della regione. Europa Verde Calabria sosterrà il prossimo governo della regione facendo camminare idee e programmi del partiti sulle gambe dei nostri candidati alle elezioni regionali».

Nella circoscrizione “Nord” il partito ha candidato Elisa Giusy Romano, Giuseppe Campana, Alessia Sisca, Giuseppe Pugliese, Patrizia Giglio, Vincenzo Giordano, Maria Simeri, Orlando Amodeo, Ruggero Britti.

Al “Centro” Orlando Amodeo, Alessia Sisca, Roberto Caligiuri, Giuseppe Campana, Patrizia Giglio, Elisa Giusy Romano, Paolo Cusa.

Al “Sud” Gerardo Pontecorvo, Elvira Praticò, Ruggero Britti, Patrizia Giglio, Vincenzo Giordano, Maria Simeri Maria e Domenico Rositano.