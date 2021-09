Regionali. Maraio (Psi): “Socialisti a sostegno della Bruni”

Amalia Bruni

“I socialisti sostengono Amalia Bruni alla presidenza della Regione Calabria. Dopo anni torniamo con il nostro simbolo sulla scheda elettorale per le regionali e questo è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo parte integrante di un importante progetto che vuole ridare alla Regione Calabria una nuova visione di sviluppo e di crescita economica. Il centrodestra ha dimostrato di essere incapace persino nella gestione ordinaria della regione mancando tra l’altro di sfruttare importanti opportunità europee. Un cambio di passo è urgente, soprattutto per dare ai giovani calabresi una nuova speranza e a chi ha scelto di restare in una regione complessa da gestire ma bellissima e piena di potenzialità.” Lo ha dichiarato il Segretario del Psi, Enzo Maraio, in collegamento con la conferenza stampa di presentazione della lista del Psi alle elezioni regionali della Calabria.