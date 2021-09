Dasà, rimosso il cartello dalla banca: direttore si scusa con gli abitanti di Acquaro

Foto dalla pagina facebook del Comune di Acquaro

È durato solo qualche ora il cartello affisso presso la Banca di Credito Cooperativo di Dasà: dopo la denuncia mezzo stampa del sindaco di Acquaro di questa mattina (LEGGI), il direttore dell'istituto di credito, Sebastiano Barbanti, ha annunciato di aver rimosso il cartello scusandosi con la comunità di Acquaro.

"Nella vita si sbaglia; ed è quanto successo nell’istituto che rappresento" avrebbe dichiarato il direttore bancario. "Non intendo giustificare quanto accaduto, ma posso solo spiegare che la prescrizione è stata comportata dalla paura del contagio che da mesi e mesi stiamo vivendo, nonchè dalla concitazione della quotidiana che la Banca affronta: infatti la Bcc non è mai stata chiusa, nemmeno nel periodo di massima restrizione che l’Italia ha attraversato, ragion per cui siamo sempre allerta. L’apprensione del momento è stata tradotta in modo pessimo sulla cartellonistica".