Mancuso (Fenimprese): “imprenditoria giovanile forza motrice della ripartenza”

Luca Mancuso

“L’imprenditoria giovanile è il futuro del nostro Paese. Vi è la necessità che si investa maggiormente sui giovani, che vi siano per loro sempre più opportunità nel mondo del lavoro”. Così il presidente di Fenimprese, Luca Mancuso, riferendosi alla crisi economica post pandemia ed alla diffile ripartenza.

“Le nuove generazioni ormai, si può dire che sono allo sbaraglio. Vi è una sorta di ‘cecità’ da parte della politica che pian piano li sta privando di un futuro, di opportunità e reale crescita” dichiara ancora Mancuso. “Si pensi che vi è circa il 30% di disoccupazione giovanile, per non parlare della dispersione scolastica, scarso accesso all’università e un elevato numero di ragazzi che non studiano e non lavorano”.

“L’imprenditoria giovanile è la forza motrice di questa difficile ripartenza” conclude. “Bisogna intervenire con immediatezza oltre che con importanti sostegni economici, ma anche con una semplificazione di una burocrazia che spesso ostacola, con mille passaggi contorti, complicati, lo sviluppo di imprese che potrebbero contribuire in maniera cospicua alla ripresa e ad un futuro prospero per l’economia italiana”.