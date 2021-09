Gioia Tauro, imbarcazione in difficoltà: soccorsi quattro diportisti

Un’improvvisa avaria al motore aveva costretto un’imbarcazione di circa 9 metri a proseguire la navigazione esclusivamente a vela, nonostante il repentino peggioramento delle condizioni metereologiche. Una situazione di pericolo che ha spinto i diportisti ad allertare la Guardia Costiera, intervenuta in soccorso dei malcapitati.

È accaduto lo scorso venerdi, quando alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro è giunta richiesta di aiuto da parte dell’imbarcazione, distante oltre 5 miglia dalla costa. Immediato l’intervento della motovedetta CP 2097, che dopo aver intercettato il mezzo in avaria è riuscita – non senza difficoltà, visto il mare molto mosso – ad attraccare l’imbarcazione e soccorrere i quattro diportisti.

Dopo non poche manovre, sia l’imbarcazione in avaria che i diportisti sono stati condotti all’interno della darsena del porto gioiese. Nessun ferito, ma solo uno spavento per una situazione potenzialmente molto pericolosa.