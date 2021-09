Cambio nome a Vibo Marina, Pro Loco: “Grande valore e significato per comunità”

“Siamo molto felici della concreta ripresa di un iter amministrativo serio e perseverante che, ci auguriamo, potrà ristabilire per Vibo Marina il bel nome di Porto Santa Venere, per come del resto già deliberato in passato dalla IV Circoscrizione comunale e compreso nell’attuale programma dell’Amministrazione locale”. Così in una nota la Pro Loco di Vibo Marina.

“Ridare il proprio nome a una persona o a luogo, vuol dire riconoscere la sua essenza, la sua singolarità, la sua rilevanza; significa ridare forma a un contenuto prezioso, ricongiungendo un passato glorioso con un futuro da costruire” dichiarano ancora dall’Aps. “Porto Santa Venere è il nome che sentiamo più proprio e dignitoso per il nostro paese-porto, più vero e giusto, più bello ed emozionante per la nostra Comunità; un nome mai dimenticato, da sempre noto a marinai e abitanti, a studiosi e viaggiatori, ai ragazzi delle nostre scuole, obiettivamente ben composto e accattivante che ci aiuterebbe molto a valorizzare e promuovere il luogo anche per uno sviluppo economico sostenibile e per un rilancio turistico”.

La stessa associazione annuncia poi il prossimo avvio della VIII edizione dell’omonimo premio, che si svolgerà nel prossimo autunno. “Si tratta di un evento molto importante per la nostra associazione e molto apprezzato nelle passate edizioni per lo spessore sociale e culturale, anche nel suo format di talk show singolare e semplice” concludono. “Il premio è stato solo temporaneamente sospeso a causa dell’emergenza pandemica, ma quest’autunno ritornerà per diventare un appuntamento fisso della nostra cittadina”.