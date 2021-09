Cosenza, maltrattava gli anziani genitori: arrestato

Non ha più sopportato le vessazioni ed i maltrattamenti da parte del figlio l’anziana donna che nei giorni scorsi ha chiamato i Carabinieri per chiedere aiuto.

Continue discussioni che sfociavano, inevitabilmente, in azioni e comportamenti violenti da parte dell’uomo, che non mancava di aggredire fisicamente gli anziani genitori.

È stato così arrestato un cinquantenne del posto, residente in Via Popilia, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riferito, i due genitori vivevano ormai in un continuo clima di paura, sopratutto dopo un episodio di aggressione subiyo dalla mamma, scaraventata a terra con forza. Da qui la richiesta di aiuto che ha fatto scattare le manette.