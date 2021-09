Catanzaro Lido, sotto la pioggia cade in un dirupo: messo in salvo

Si era addentrato in una zona scoscesa nei pressi del cimitero di Catanzaro Lido, ed alla fine, complice la pioggia, è finito per scivolare in fondo ad un dirupo. Brutta disavventura nella mattinata di ieri per un ottantenne del posto, che nonostante la rovinosa caduta è riuscito ad allertare i soccorsi.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e di personale del Nucleo Speleo Alpino Fluviale, che nonostante la forte pioggia sono riusciti ad individuare e mettere in salvo il malcapitato. Dopo una breve ricognizione, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.