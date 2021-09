Gioiosa Jonica, incidente lungo la 106: cinque feriti

Poteva avere un bilancio ben più grave lo scontro avvenuto nella serata di ieri lungo la Statale 106, in territorio di Marina di Gioiosa Jonica. Cinque feriti, fortunatamente non in gravi condizioni nonostante l’impatto frontale.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre una ferita, rimasta incastrata dalle lamiere contorte nell’impatto. Tutti i soggetti sono stati trasportati in ospedale per una serie di controlli da parte dei sanitari del 118. In corso i dovuti accertamenti al fine di stabilire le dinamiche del sinistro.