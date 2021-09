C’era solo il conducente a bordo della vettura, una Fiat Doblò, andata a fuoco in località Bucchi a Crotone. L’uomo, dopo essersi accorto del fumo che usciva del mezzo, si è fermato e si è allontanato per chiamare i soccorsi.

Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Crotone che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.