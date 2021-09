Corigliano-Rossano, archiviata con successo la 6a edizione del Premio Ausonia

Sandra Milo

Archiviata, con grande successo, la VII edizione del Premio Ausonia 2021. Quest’anno, per l’occasione, sono stati premiati: Sandra Milo (Premio alla Carriera), Ornella Muti (Miglior attrice), Ernesto Mahieux (Premio miglior attore), Paola Tiziana Cruciani (Premio “Gigi Proietti” come miglior attrice teatrale), Marzia Roncacci (Giornalismo), Alessandro Cosentini (Giovani Talenti), Fabio Troiano (Miglior attore tv), Leo Gassmann (Artista Musicale), Caterina Ceraudo (Eccellenze di Calabria), Giuseppe Fata (Premio valori di Calabria), Karen Sarlo (Premio Speciale: “Fausto Taverniti”), Città di Vibo Valentia (Premio Speciale Ripartenza).

All’evento, di scena nel meraviglioso Anfiteatro “Maria De Rosis” a Rossano, hanno preso parte, oltre a un numeroso e qualificato pubblico, Michele Affidato, gli assessori comunali: Donatella Novellis (Cultura) e Tiziano Caudullo (Turismo), il Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, don Pino Straface, l’assessore regionale Gianluca Gallo, il Presidente della FITA Calabria, Giuseppe Minniti, l’intero direttivo della Fita Cosenza, il Presidente della Pro Loco di Rossano, Federico Smurra, ma anche i rappresentati di diverse Associazioni socio-culturali dell’intero territorio.

Perfetto il servizio di sicurezza coordinato da Gennaro Diaco grazie all’ausilio dello staff della Pro Loco, dai volontari del Servizio Civile, dal team del Comitato di Viale Michelangelo e del Comitato Frasso-Amarelli. Prezioso, tra l’altro, il servizio d’ordine garantito dagli agenti della Polizia di Stato, dalla Digos e dai Carabinieri. Il servizio di emergenza sanitaria, invece, è stato garantito dai volontari del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Corigliano-Rossano. Si è assistito a un evento di alto livello culturale con la premiazione di diversi personaggi legati al mondo del cinema, del teatro, dello spettacolo, della musica, dell’arte e del giornalismo.

Straordinaria, in modo particolare, la conduzione di Savino Zaba (Direttore Artistico del Premio Ausonia) e della giornalista Valentina Bisti del TG1. Splendide le coreografie del Maestro Francesco Lappano, ma anche la scenografia realizzata da Mario Carlo Garrambone. Da sottolineare che i prestigiosi riconoscimenti sono stati realizzati dal grande Maestro orafo calabrese: Michele Affidato presente alla cerimoniali premiazione. Nel corso della serata, inoltre, sono starti ricordati Gigi Proietti, Carla Fracci e Raffaella Carrà.

Bravi anche gli allievi dell’Academy School della Fita, in collaborazione con l’Istituto Donizetti, per la loro meravigliosa performance artistica in palcoscenico. Soddisfatto il Patron del Premio Ausonia, Antonio Maria D’amico, per la buona riuscita dell’evento ed ha rinnovato l’appuntamento alla prossima edizione 2022 di scena nell’importante Città di Corigliano-Rossano.