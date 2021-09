Tour del Movimento 5 stelle. I candidati al consiglio regionale, con il deputato Alessandro Melicchio, domani, lunedì 6 settembre, incontreranno i cittadini dell'alto ionio attraverso un tour pomeridiano che partirà da Cerchiara di Calabria, alle 16, per una passeggiata nel borgo noto "capitale del pane e dell'olio" per poi spostarsi, alle 18, a Francavilla Marittima e infine a Villapiana lido, in Piazza Berlinguer, alle 20.