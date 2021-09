Covid in Calabria, in 24 ore 264 nuovi casi e tre decessi

Tre decessi e 264 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Nel bollettino di oggi, domenica 5 settembre, la curva dei contagi è in leggero ribasso rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 294. (QUI)



Il numero più alto di casi è stato registrato nel Cosentino dove i positivi di oggi sono stati 120, segue poi la provincia di Reggio Calabria (+102), Vibo Valentia (+33), Crotone (+4) e nessun caso a Catanzaro. I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato sono 5. Casi scoperti grazie ai 3.472 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 79.228, mentre i decessi totali sono stati 1.333. I guariti di oggi sono 155 per un totale di 72.653 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 5.242 (+106).

Aumentano i posti letto occupati nei reparti ordinari (+1), per un totale di 176 persone ricoverate. Attualmente nel Cosentino sono state ricoverate 4 persone, 3 nel Reggino. Sono cinque i dimessi nel Catanzarese e uno a Crotone. In terapia intensiva si trovano 13 persone (-2) con un dimesso a Catanzaro e uno a Reggio Calabria. In isolamento domiciliare si trovano 5.053 persone (+107).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi di oggi sono 102, i casi totali sono 27.533. Attualmente i casi attivi sono 2.395, di cui 88 ricoveri in reparto (+3); 7 in terapia intensiva (-1); 2.300 in isolamento domiciliare (+31). I casi chiusi sono 25.138, di cui 24.777 guariti (+67); 361 guariti (+2). L' Asp di Reggio Calabria comunica 2 decessi di cui 1 in terapia intensiva.

Nel Cosentino il computo totale è 25.877, mentre nelle ultime 24 ore i positivi di oggi sono 120. Attualmente i casi attivi sono 1.503, di cui 48 ricoveri in reparto (+4); 3 in terapia intensiva; 1.452 in isolamento domiciliare (+72). I casi chiusi sono 24.374, di cui 23.760 guariti (+44); 614 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica che oggi dei 123 nuovi casi 2 sono residenti fuori regione.

Nel Catanzarese non è stato registrato alcun nuovo caso oggi, mentre il totale si attesta a quota 11.038. Attualmente i casi attivi sono 265, di cui 18 ricoveri in reparto (-5); 3 in terapia intensiva (-1); 244 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 10.773, di cui 10.625 guariti (+2); 148 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica oggi 2 nuovi positivi di cui 1 fuori regione - un decesso al Mater Domini appartenente all'Asp di Vibo Valentia.

Nel Crotonese i casi di oggi sono 4, mentre da febbraio si sono ammalati in 7.500. Attualmente i casi attivi sono 373, di cui 12 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 361 in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 7.127, di cui 7.019 guariti; 108 deceduti. L’Asp comunica 4 nuovi positivi e due migranti guariti.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 33, per un totale di 6.204 persone che hanno contratto il Sars-CoV-2. Attualmente i casi attivi sono 335, di cui 8 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 327 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 5.869, di cui 5.773 guariti (+40); 96 deceduti (+1).

I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato sono in tutto 1076, mentre i positivi di oggi sono 5. In reparto sono ricoverati due pazienti; nessuno in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano 369 persone (+3). I guariti sono 699 (+2), mentre i decessi sono stati 6.