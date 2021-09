Mondiale Porsche, terzo posto per Simone Iaquinta

Terzo posto per Simone Iaquinta che, dopo aver conquistato per due volte il titolo di campione Italiano, il driver calabrese – reduce da un infortunio in seguito a un incidente – ha dimostrato con tenacia e determinazione le proprie qualità. È infatti salito salendo sul podio di Zandvoort, nel sesto round di Mobil 1 Supercup, il campionato mondiale Porsche.

Nella gara olandese, il cui tracciato presenta delle curve sopraelevate molto simili e ancor più pronunciate di quelle di Indianapolis, Iaquinta ha ottenuto il terzo posto assoluto al volante della Carrera 911 GT3 Cup griffata Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina.

“Sono felice e orgoglioso di questa prestazione – ha dichiarato il driver calabrese al termine della gara – soprattutto perché ho dimostrato a me stesso di essere tornato ad alti livelli e di avere ancora margini di crescita. Il mio ringraziamento principale va naturalmente al team, che non ha mai smesso di credere in me e che continua a offrirmi l’opportunità di misurarmi in manifestazioni così prestigiose. Sono convinto – ha concluso Iaquinta – che possiamo concludere al meglio la stagione, nonostante sia stata abbastanza travagliata”.