Tragedia ad Amantea: giovane muore annegato

Non sarebbe riuscito a tornare a riva a causa del mare troppo mosso il giovane che ha perso la vita questo pomeriggio ad Amantea, in località Coreca. Da quanto si apprende, si sarebbe recato a mare assieme ad un gruppo di amici, i primi a notare che qualcosa non andava.

Le forti onde infatti avevano allontanato di molto dalla riva il malcapitato, finché, ad un certo punto, il giovane sarebbe completamente scomparso. Allertati i soccorsi, la Guardia Costiera ha prontamente avviato la ricerca del disperso.

Ricerca conclusa, purtroppo, con un esito nefasto: il corpo del giovane, esanime, è stato rinvenuto ad oltre un chilometro dalla riva. La salma è ora a disposizione della Procura di Paola, che deciderà che svolgere o meno l'autopsia.