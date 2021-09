Fuscaldo, ennesimo incidente lungo la Statale 18: due feriti

Grave incidente lungo la Statale 18 nel comune di Fuscaldo, dove due vetture si sono scontrate frontalmente a velocità sostenuta. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi, ma i due conducenti dei rispettivi mezzi sono ora ricoverati in gravi condizioni.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver fornito i primi soccorsi hanno dovuto ricorrere all’elisoccorso per trasportare uno dei feriti, con numerosi traumi in più parti del corpo, presso l’Annunziata di Cosenza. L’uomo si trova ora in rianimazione.

Intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha bloccato temporaneamente il traffico e sta ora indagando sulle dinamiche del sinistro.