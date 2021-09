Aggressione Saladini, la solidarietà dell’Adiconsum

“Sono vicino a Felice Saladini, presidente dell’FC Lamezia Terme, per la vile aggressione di cui è stato vittima venerdì sera all’interno di un locale”. Così il presidente di Adiconsum Calabria, Michele Gigliotti, intervenendo su quanto avvenuto nella serata di ieri.

“Simili azioni non sono in alcun modo accettabili in un contesto civile e devono essere fermamente condannate senza indugio. Esprimo, perciò, a Saladini la solidarietà mia e di Adiconsum Calabria, auspicando che le forze dell’ordine individuino al più presto il responsabile di questo grave episodio che ha turbato la comunità lametina” conclude. “La Città di Lamezia Terme si sente offesa e mortificata dall’azione di chi, con il suo gesto, ha tradito la tradizione e la storia della nostra comunità”.