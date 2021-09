Presunta truffa nella Fijlkam Calabria, l’otto settembre l’udienza preliminare

Il gip del Tribunale di Reggio Calabria, Diletta Gobbo, ha fissato per l’otto settembre prossimo, alle 9, l’udienza preliminare in camera di consiglio per i dirigenti regionali Fijlkam Calabria (la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), Gerardo Gemelli, Francesca Bilardi, Vincenzo Failla, Luciano Dichiera e Viola Zangara.

I cinque sono accusati di appropriazione indebita con la redazione di atti falsi. Il procedimento scaturisce dalla denuncia presentata il 26 novembre 2020 alla Procura della Repubblica, tramite i Carabinieri di Reggio Calabria, da parte di uno dei consiglieri regionali della Fijlkam, Antonio Laganà.

Quest’ultimo ha sostenuto sia stata falsificata la sua firma nel corso di assemblee che non sarebbero mai state convocate, mai svolte e nelle quali “all’unanimità” sarebbero stati elargiti contributi in denaro alle Asd dei dirigenti.