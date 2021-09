Aggressione ai danni di Felice Saladini, presidente dell’Fc Lamezia Terme

Felice Saladini

Prima la gioia per la presentazione della neonata Fc Lamezia Terme, poi il dramma sfiorato in un noto ristorante lametino. Protagonista della vicenda è Felice Saladini, presidente della società sportiva, che dopo la festa ufficiale della squadra si è visto aggredito nel locale.

Aggressione, sul cui movente sono in corso indagini, che sarebbe stata compiuta da un gruppo di persone che poi sono scappate. Sulle loro tracce ci sono le forze dell’ordine che stanno visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza.

Secondo una prima ricostruzione, l’azione sarebbe stata premeditata, forse per questioni inerenti alla nuova società sportiva e in particolare al progetto di Saladini di creare un’unica squadra in città per raggiungere il professionismo. Il team parteciperà al campionato di serie D.

Gruppi di tifosi, in particolare del Vigor Lamezia e del Sambiase, stanno osteggiando il progetto, tanto da realizzare striscioni contro l’Fc Lamezia Terme.