Controlli nel Crotonese, tre denunce e cinque segnalazioni

Tre denunce, 5 segnalazioni, 1.043 persone identificate, 462 veicoli controllati. Sono i numeri del bilancio delle attività svolte nel corso della settimana dalla Polizia di Crotone.

Gli agenti hanno inoltre sanzionato 31 persone per violazioni al codice della strada, fatto 27 perquisizioni ed effettuato 10 controlli amministrativi.

Si è rifiutato di sottoposti ad accertamenti urgenti un 31enne crotonese. L’uomo è stato quindi denunciato dagli agenti delle volanti.

Ha violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, per questo motivo un 37enne è stato denunciato. L’uomo, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare. Violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale anche per un 28enne. L’uomo non è rincasato per le 22 e dopo il controllo è risultato sprovvisto della carta precettiva.

Gli agenti della volante hanno segnalato un 21enne in quanto ritenuto assuntore di droga. Il giovane è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane con 4,61 grammi di marijuana, opportunamente sequestrata.

Segnalazione anche per un 45enne, trovato con 1,24 grammi di cocaina. Segnalazione anche per un 53enne e un 38enne, trovati rispettivamente in possesso di 7.25 grammi di marijuana e 0.5 grammi di cocaina. È stato invece “pizzicato” con 0.77 grammi di cocaina un 23enne segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze.

Sotto sequestro una postazione internet, completa di monitor, mouse, tastiera e stampante termica. È successo nel corso di un controllo da parte della divisone Pasi che ha sequestrato il materiale dal momento che il titolare dell’attività ha messo a disposizione apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, senza poterlo fare. Gli agenti hanno sanzionato il titolare con una multa di 10mila euro.

È di 400 euro la multa comminata al titolare di un bar della provincia crotonese. L’uomo è accusato di aver consentito lo svolgimento di una serata di intrattenimento musicale con la presenza di numerosi clienti, sorpresi a ballare e senza mascherina. I clienti, inoltre, avrebbero creato assembramento all’interno del locale. Per consumare al banco gli agenti hanno scoperto che mancava la distanza interpersonale. Da qui la decisione di sospendere l’attività per 5 giorni.

Nell’ambito del progetto estate sicura, gli agenti del Pasi, dell’Upgsp e del reparto prevenzione crimine di Crotone hanno controllato diverse attività di Cirò Marina. Un uomo di 42 anni, risultato titolare di un esercizio raccolta scommesse, è stato sanzionato per aver messo a disposizione della cittadinanza postazioni non regolamentari. Multa dunque da 10mila euro, mentre la postazione è stata messa sotto sequestro.