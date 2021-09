Roghi nel Crotonese, i militari denunciato due persone

Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Crotone per incendio. I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce su diversi episodi di incendi boschivi e di macchia mediterranea che si sono verificati nel corso di quest’estate.

A Isola Capo Rizzuto, i militari, anche grazie all’esame delle immagini riprese da alcuni sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a identificare una donna che appiccava un rogo nella notte del 17 agosto nei pressi di un’abitazione.

A Mesoraca, i carabinieri della stazione locale e della Forestale di Petilia Policastro hanno denunciato invece un operaio forestale che, il 10 agosto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, avrebbe lasciato bruciare delle sterpaglie su un terreno, innescando successivamente un grave incendio di circa quattro ettari di bosco.

Il rogo ha reso necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni e l’intervento di un canadair per lo spegnimento delle fiamme.