Comune di Rosarno, nominata la commissione straordinaria

Rimarrà in carica per 18 mesi la commissione straordinaria nominata per il Comune di Rosarno. L’ente è stato sciolto a seguito delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei componenti del Consiglio Comunale, da qui la decisione del Consiglio dei Ministri su proposta della titolare del dicastero dell'interno, Luciana Lamorgese (LEGGI).

La commissione è dunque composta da Antonio Giannelli, viceprefetto; Roberta Mancuso, viceprefetto aggiunto; Emilio Saverio Buda, dirigente di II fascia Area funzioni centrali.