Isola, strutture abusive a 300 metri dalla battigia. Scattano sequestro e denuncia

Opere abusive realizzate a soli 300 metri dalla battigia: a scoprirle sono stati i carabinieri forestali di Crotone che hanno sequestrato le costruzioni e denunciato un uomo del posto all’autorità giudiziaria.

Nel corso di un controllo, i militari hanno notato l’edificazione delle diverse strutture in un’area vincolata da un punto di vista paesaggistico. Hanno quindi eseguito delle verifiche presso l’ufficio comunale e scoperto che mancassero le necessarie autorizzazioni.

Da qui sono scattati subito i sigilli per le mura perimetrali, per un totale di circa 18 metri, ma anche di due platee in calcestruzzo rispettivamente di 7 metri per 4 e 5 per 2 e di due pilastri in cemento armato di 3 metri di altezza.

Il proprietario dell’area, un 61enne di Isola Capo Rizzuto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per costruzione abusiva in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il sequestro è stato convalidato.