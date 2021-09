Covid in Calabria, sette decessi in Calabria. In 24 ore 298 nuovi casi

Il Covid avanza e non risparmia sette persone decedute nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 298, un dato leggermente in calo rispetto ai 324 positivi di ieri. (LEGGI)



Nell’ultima giornata con i 3.846 test effettuati e processati sono stati scoperti i 124 positivi di Cosenza, i 112 di Reggio Calabria, i 23 di Crotone, i 13 di Catanzaro, i 12 di Vibo Valentia. Sono 14 i nuovi casi scoperti tra le persone residenti fuori regione.

I decessi delle ultime 24 ore sono stati registrati a: Crotone (+3), Cosenza (+2) e Reggio Calabria (+2).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 78.670, mentre i decessi totali sono 1.327. I guariti di oggi sono 243 per un totale di 72.272 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 5.071 (+48).

Nei reparti ordinari si trovano 171 persone, con tre nuovi posti letto occupati (2 a Catanzaro e uno a Vibo; una dimissione a Crotone e due a Reggio Calabria). In terapia intensiva sono ricoverati 14 pazienti (-1). In isolamento domiciliare si trovano 4.886 (+49) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono stati 27.332, i positivi di oggi sono 112. Attualmente i casi attivi sono 2.396, di cui 84 ricoveri in reparto (-2); 7 in terapia intensiva; 2.305 in isolamento domiciliare (-15). I casi chiusi sono 24.936, di cui 24.577 guariti (+127); 359 deceduti (+2).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 124, ma il totale è: 25.629. Attualmente i casi attivi sono 1.346, di cui 42 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva (-1); 1.302 in isolamento domiciliare (+71). I casi chiusi sono 24.283, di cui 23.671 guariti (+52); 612 deceduti (+2).

Nel Catanzarese i casi di oggi sono 13, mentre da inizio pandemia si sono ammalati in 11.013. Attualmente i casi attivi sono 256, di cui 23 ricoveri in reparto (+2); 5 in terapia intensiva; 228 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 10.757, di cui 10.609 guariti (+17); 148 deceduti.

Nel Crotonese, che oggi registra anche tre vittime, i positivi sono 23, mentre il computato totale è: 7.473. Attualmente i casi attivi sono 376, di cui 12 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 364 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 7.097, di cui 6.990 guariti (+29); 107 deceduti (+3). L'Asp di Crotone comunica 37 nuovi positivi di cui 14 migranti e due decessi ospiti rsa avvenuti il 25 e il 26 agosto.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 12, mentre da inizio pandemia i casi totali sono stati 6.165. Attualmente i casi attivi sono 338, di cui 8 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 330 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 5.827, di cui 5.732 guariti (+13); 95 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato i casi totali sono stati 1.058, ma i casi di oggi sono 14. Due persone sono ricoverate nei reparti ordinari; nessuna in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano in 357 (+9). I guariti sono 693 (+5); i deceduti 6.