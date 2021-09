Vigili del fuoco, passaggio di consegne al comando di Catanzaro

Passaggio di consegne al comando provinciale di Catanzaro dei vigili del fuoco. Alla presenza della prefetta, Maria Teresa Cucinotta, e del direttore regionale dei vigili del Fuoco, Maurizio Lucia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il comandante uscente Fabio Leandro Cuzzocrea, che ha retto il comando dal mese di marzo 2020, e Giuseppe Bennardo.

Cuzzocrea dopo i saluti di rito, ha fatto un breve discorso di commiato ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi e ha illustrato le iniziative avviate. Cuzzocrea lascia il Comando di Catanzaro per ricoprire, presso la direzione centrale formazione in Roma l’incarico di comandante delle scuole centrali antincendio.

A Bennardo è stato conferito l’incarico di Comandante dei vigili del fuoco di Catanzaro a decorrere dal 2 settembre 2021.

Bennardo ha salutato tutti gli intervenuti auspicando una proficua collaborazione per lo svolgimento del suo nuovo incarico nel comando di Catanzaro. Il suo obiettivo sarà improntato a offrire il massimo nell’attività di soccorso alla popolazione attraverso l’elevata professionalità dei vigili del fuoco di Catanzaro, un comando a lui già noto in quanto sede di servizio per 16 anni durante la sua carriera di giovane funzionario.

Lucia, in una delle sue prime uscite ufficiali dal suo insediamento a dirigente generale dei vigili del fuoco Calabria, ha colto l’occasione per visitare il comando di Catanzaro dove, per oltre 4 anni, sino a giugno 2019 ha svolto l’incarico di comandante provinciale.

La cerimonia è proseguita con il giuramento del neo Vice Direttore Antonio Ruffa da pochi mesi in servizio presso il Comando di Catanzaro e con la consegna delle benemerenze di lodevole servizio al personale in quiescenza.