Sellia Marina, perde il controllo del furgone e si schianta: morto sul colpo

Drammatico incidente questa mattina a Sellia Marina, dove un uomo, cinquantaquattrenne del posto, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Questo infatti si trovava alla guida del suo furgone quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ne avrebbe perso il controllo.

Un incidente in solitaria, che non ha coinvolto altri mezzi, e che ha visto il furgone finire fuori strada a velocità sostenuta. Immediato l’intervento dei sanitati del 118, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato.

Giunti sul posto anche i Carabinieri, al fine di fare luce sulla dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito, non si esclude la pista di un improvviso malore.