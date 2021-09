Soverato, poiana cade tra i binari della stazione: messa in salvo dalla Polfer

A causa del maltempo che ha colpito l’intera fascia jonica nella scorsa settimana, una poiana è precipitata lungo i binari della stazione ferroviaria di Soverato, non riuscendo più a prendere il volo. Il volatile è stato individuato da un macchinistra, che ha prontamente segnalato il fatto agli agenti della Polizia Ferroviaria.

Sono stati proprio loro ad intervenire, giungendo sul posto per recuperare l’animale ferito. Il volatile, impaurito ma tutto sommato in buone condizioni, è stato affidato Centro Recupero Animali Selvatici del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, dove sarà curato e rimesso in libertà.