Politiche familiari, il Comune di Crotone stanzia fondo per attività ricreative

Filly Pollinzi

Il Comune di Crotone erogherà un voucher destinato alle famiglie in condizione di disagio economico, che permetterà ai più piccoli di frequentare centri educativi e ricreativi sul territorio. Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali Filly Pollinzi, annunciando così l’impiego del finanziamento del Fondo per le Politiche della Famiglia.

Nello specifico, si tratta di un finanziamento da oltre 196 mila euro che il Comune destinerà alle famiglie aventi diritto tramite un avviso pubblico. Chi otterrà il voucher potrà spenderlo sul territorio entro il 31 dicembre, oppure utilizzarlo come rimborso per spese già sostenute, come quelle per i centri estivi.