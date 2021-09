Occupazione e pascolo abusivo su terreni bruciati: cinque denunce a Terravecchia

Sono circa 58 gli ettari di terra in località Littireno-Afra di proprietà del comune di Terravecchia ad essere stati recintati ed occupati abusivamente. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Rossano, che a seguito di accurate indagini hanno scoperto una serie di comportamenti messi in atto proprio per appropriarsi indebitamente dei terreni demaniali.

Si tratta di una superficie boschiva colpita da numerosi incendi appiccati a partire dal 2017 e proseguiti fino al 2020, periodo di avvio delle indagini. A seguito dei roghi l’area veniva progressivamente recintata, ed impiegata per lo stazionamento ed il pascolo di bovini.

A finire denunciati per occupazione e pascolo abusivo sono stati due soggetti, proprietari degli animali. Ma l’indagine non si è fermata: sarebbero emerse infatti una serie di negligenze ed inadempienze da parte dell’amministrazione comunale e della Polizia Comunale, che non avrebbero impedito tali comportamenti e non avrebbero svolto attività preventive e di contrasto.

Nello specifico, gli amministratori non avrebbero denunciato gli allevatori e dunque non avrebbero tutelato il bene pbblico. Inoltre, avrebbero evitato di smantellare la recinzione abusiva. Per questo è stato denunciato anche il sindaco di Terravecchia, il comandante della Polizia Municipale ed il tecnico comunale responsabile del procedimento.