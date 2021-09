Elezioni regionali, al via la presentazione di candidati e liste

Dopo mesi di comunicati, polemiche ed alleanze, è finalmente arrivato il giorno della verità: da questa mattina e fino a questa sera sarà possibile presentare ufficialmente le candidature per le prossime elezioni regionali del 3 e del 4 ottobre. Si scopriranno, dunque, non solo i volti in gara per lo scranno di governatore ma anche gli aspiranti consiglieri.

La presentazione delle candidature si è aperta alle 8 di questa mattina e terminerà alle 20. Al momento è certa la corsa elettorale di Roberto Occhiuto per il centro-destra, con a seguito 7 liste; di Amalia Bruni per il centro-sinistra, sostenuta da 8 liste; di Luigi De Magistris, alla guida di un polo civico sostenuto da 7 liste; e di Mario Oliverio, che al momento avrebbe dalla sua una sola lista.