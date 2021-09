Vibo, incendiato cassonetto della differenziata in pieno centro

Foto da Zoom24

Un cassonetto per la raccolta differenziata posizionato lungo Corso Vittorio Emanuele III, a Vibo Valentia, è stato completamente avvolto dalle fiamme nella tarda serata di ieri. L'evento, avvenuto in pieno centro poco dopo le 22, non è passato inosservato a numerosi passanti, che hanno allertato i Vigili del Fuoco.

Le fiamme non hanno provocato danni a persone, veicoli o alle attività commerciali, finendo però per distruggere il contenitore. Resta ora da chiarire la causa scatenante del rogo, verosimilmente di origine dolosa, mentre sono in corso le indagini per tentare di risalire ai responsabili, con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.