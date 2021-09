Controlli nel vibonese: denunce ed un arresto

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte della Questura di Vibo Valentia, impegnata su tutto il territorio nel contrasto di reati comuni e fenomeni predatori. Nei giorni scorsi, a cavallo tra agosto e settembre, sono stati effettuati numerosi controlli stradali e pattugliamenti, che hanno prodotto diverse sanzioni, denunce ed un arresto.

Nello specifico a finire in manette è un trentaduenne del posto: nonostante fosse sottoposto ad obbligo di dimora permanente nelle ore notturne - dalle 22:30 alle 6:00 - è stato "beccato" per due volte fuori casa: dopo l'arresto il soggetto infatti è stato notato al di fuori della propria abitazione a Vibo Marina, è per questo anche denunciato.

A Vibo Valentia invece un trantaquattrenne del posto è stato denunciato dopo aver causato un incidente stradale nel centro città. L'uomo, sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolemico decisamente elevato - ben 2.94 a fronte di un massimo consentito di 0.5 - finendo così per vedersi ritirata anche la patente.

Infine, a Briatico un'autovettura con tre soggetti a bordo è stata fermata durante un controllo stradale, permettendo di individuare un quarantenne del posto in possesso di circa 4 grammi di marijuana: gli è stata dunque contestata la detenzione di sostanza stupefacente.