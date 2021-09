Caulonia, sorpreso a caccia di animali protetti: denunciato bracconiere

È stato trovato con la sua preda appena cacciata un cinquantacinquenne di Caulonia, individuato dai Carabinieri Forestali di Reggio Calabria nel corso di un controllo notturno del territorio. A tradirlo una torcia elettrica, che ha trasformato a sua volta il bracconiere in una “preda” facilmente individuabile dai militari.

L’uomo, fermato in località San Nicola nel comune di Caulonia, è stato trovato in possesso di un esemplare di ghiro da poco abbattuto: si tratta di un animale protetto dalla convenzione di Berna, cacciato tra l’altro in un periodo dell’anno in cui la caccia è ancora chiusa.

Esteso il controllo presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti ben 17 esemplari di ghiro conservati nel congelatore, rendendo palese l’attività di bracconaggio. L’uomo, provvisto di licenza di caccia e di 5 fucili di vario calibro tutti legalmente detenuti e dichiarati, assieme ovviamente a numerose munizioni, è stato denunciato, mentre armi e munizioni sono state poste sotto sequestro.