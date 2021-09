Covid, continua l’impennata di contagi: 324 nuovi casi, aumentano ospedalizzazioni

Sono ancora alti i contagi in Calabria. Il mese di settembre si è aperto con un vero boom di contagi (LEGGI), confermato anche oggi dall’odierno bollettino che conta 324 nuovi casi accertati e, purtroppo, 4 decessi. Aumentano le ospedalizzazioni, con 9 nuovi posti letto occupati, a fronte di 177 guariti nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di contagi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+144), seguita dalla provincia di Cosenza (+136), di Vibo Valentia (+11), di Crotone (+9) e di Catanzaro (+6). I restanti casi sono provenient da altre regioni (+18). Processati complessivamente 1 milione e 90.797 tamponi (+3.756), con un tasso di positività salito all’8,63%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 27.220 (+144), mentre i casi attivi sono 2.413. Di questi: 2.320 in isolamento, 86 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 24.450 i guariti e 357 i decessi.

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 25.505 (+136), mentre i casi attivi sono 1.276. Di questi, 1.231 sono in isolamento, 42 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 23.619 guariti e 610 decessi.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 6.153 (+11) mentre gli attivi sono 339. Di questi: 332 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.719 i pazienti guariti e 95 i deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 7.459 (+9) e gli attivi sono 385. Di questi: 372 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.961 i guariti e 104 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati finora sono 11.000 (+6), mentre i casi attivi 260. Di questi, 234 in isolamento, 21 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.592 pazienti e ne sono deceduti 148.