Cessaniti, anziano viene travolto da incendio in uliveto: messo in salvo

Poteva trasformarsi in una tragedia l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi in un uliveto di Cessaniti, in località Piana della Croce. Le fiamme infatti avevano coinvolto un anziano del posto, rinvenuto riverso a terra e privo di forze.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere le fiamme, ma sopratutto di mettere in salvo l’uomo, novantatreenne del posto. Prontamente soccorso, è stato assegnato alle cure dei sanitari del 118. Non risulterebbe in pericolo di vita.