Crotone, il Settore B sarà intitolato a Giuseppe Faga

Giuseppe Faga.

“Un esempio per le future generazioni ed un pilastro per il calcio dilettantistico crotonese”. Così l’assessore allo sport Luca Bossi, nell’annunciare un provvedimento deliberativo con il quale si intende intitolare il Settore B al compianto Giuseppe Faga.

“Un uomo che nel corso della sua vita si è distinto per generosità e spirito di servizio finalizzando la sua attività alla promozione dello sport tra i giovani e contribuendo alla crescita, non solo sportiva, di tanti ragazzi” afferma ancora Bossi, rimarcando “l’impegno profuso sia nel campo sportivo che sociale, la riconoscenza dell’intera comunità di Crotone ad una persona che ancora oggi, è nel cuore di tanti sportivi e di cittadini”.

“Un atto dovuto per una persona che ha dato la sua vita per il calcio dilettantistico, e per i tanti ragazzi a cui è stata data un’opportunità di crescita basata sui valori dello sport e il rispetto delle regole rappresentando per intere generazioni tra cui la mia, un punto di riferimento insostituibile” conclude.