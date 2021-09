Castrovillari, tre nuovi itinerari per l’estate nel bosco

Nuovi intrecci con il territorio da realizzare in maniera itinerante. Si presenta così la sesta edizione dell’Estate nel Bosco, organizzata dall’associazione Ad Venturam di Castrovillari ed in programma per i fine settimana di settembre.

Dedicato ai bambini a partire dai 4 anni, si partirà il 3 settembre dalla Catasta di Campotenese alla scoperta della “montagna dell’ascolto” e di importanti temi dedicati alla vita all’aria aperta. Dal 10 al 12 settembre invece ci si sposterà nel fiume Lao presso la “cascata del rischio”, con un evento dedicato ai bambini dai 5 anni in su ed incentrato sulla libertà, sul rischio e l’imprevisto. Infine, nell’ultimo fine settimana del mese, si parlerà delle “vie dell’inatteso” a Morano Calabro, assieme al Gruppo Speleo che guiderà i bambini nell’esplorazione del territorio.