Cosenza, “pizzicato” con 65 grammi di marijuana. Arrestato 31enne

Aveva in auto 65 grammi di marijuana, per questo motivo un 31enne sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Cellara e privo della patente in quanto mai conseguita, è stato arrestato dagli agenti della Mobile.

È successo nel corso di un controllo, che il 31enne ha tentato di evitare. A seguito della perquisizione veicolare gli agenti hanno trovato nell’abitacolo la marijuana.

Dopo le formalità di rito, il 31enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga, per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, e per questo messo ai domiciliari.