Paralimpiadi di Tokyo. Cielo argento su Taurianova: medaglia per Enza Petrilli

Vincenza Petrilli

Si tinge d’argento il cielo sopra Taurianova. E lo fa grazie alla medaglia vinta da Vincenza Petrilli al tiro con l’arco ricurvo, classe open categoria W2 alle Paralimpiadi di Tokyo.

L’atleta 31enne della popolosa cittadina reggina, ha perso per 5 a 6 la finale contro l'iraniana Zahra Nemati.

Enza, come tutti la chiamano, è alla sua prima edizione delle Paralimpiadi. Tesserata per l’Asd Aida, Petrilli ha strappato il pass per i giochi solo all’ultimo con il bronzo al Para-Archery European Cup, in Repubblica Ceca.