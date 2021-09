Criticità a San Giovanni, Legambiente chiede chiarezza

Chiede chiarezza Legambiente. La sezione di San Giovanni in Fiore chiede infatti all’amministrazione comunale trasparenza sulla presunta presenza di escherichia coli nella rete idrica, sul sequestro del depuratore di località Olivaro, sulle analisi di Goletta dei Laghi.

E non solo, perché Legambiente chiede “trasparenza sull’operato dell’autorità sanitaria locale che dovrebbe fornire certezze ai tanti cittadini che sono confusi e fanno fatica a fidarsi”.

Per l’associazione invece di chiarire i fatti gli enti preposti hanno sottovalutato i problemi. “Per l’inquinamento del Lago Arvo, anziché chiedere all’Asp di verificare quanto denunciato da Goletta dei Laghi, si è ignorato l’allarme e omesso lo stato di salute del Lago ai turisti che hanno scelto la Perla della Sila per le vacanze. Accogliere turisti a Lorica e dimenticare di segnalare la non balneabilità del Lago Arvo è una fuga dalle responsabilità che sorprende, a meno che il silenzio non è servito a tranquillizzare i “prenditori” del luogo agitati perché Legambiente ha svelato il segreto di Pulcinella di un depuratore mal funzionante”, scrive Legambiente.

“Il mancato chiarimento sulle cause dell’inquinamento dell’acqua potabile, ad esempio, ha creato un clima di sfiducia non solo verso gli amministratori pubblici ma ha allontanato tutta la cittadinanza dai rubinetti di casa: oramai si beve solo acqua in bottiglia di plastica nonostante gli sforzi che abbiamo fatto per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica che, salvo casi particolari, è molto più sicura e buona di quella che si compra al negozio”.