Corigliano-Rossano. Il luogo della droga lo indicavano le figlie: arrestato 42enne

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È l’accusa mossa a un 42enne di Corigliano-Rossano arrestato dagli agenti del commissariato locale.

L'arresto e il sequestro sono arrivati a seguito di controlli, perquisizioni domiciliari, veicolari e personali.

Il sequestro di cocaina, per un totale di 14 dosi, è avvenuta in più fasi. Gli agenti hanno scoperto che il luogo in cui la droga veniva riposta era indicato dalle figlie minori del 42enne.