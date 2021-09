Armonie d’Arte, appuntamento con la realtà aumentata del progetto “0AR”

Appuntamento con la realtà aumentata del progetto “0AR”. Domani, giovedì 2 settembre alle 19, il parco della biodiversità di Catanzaro ospiterà un altro appuntamento di Armonie d’arte festival, diretto da Chiara Giordano.

Il progetto si basa sulla produzione Zero Degrees, opera rivoluzionaria sul tema dell’immigrazione, nata dalla collaborazione fra Sidi Larbi Chrekaoui (marocchico-fiammingo), Akram Khan, Nitin Sawney (anglo-indiani) e lo scultore Antony Gormley.

"0AR" è una raccolta di brevi lavori di danza nei quali AΦE (al secolo Aoi Nakamura) ha portato la vivacità e l’aspetto collettivo dell’esperienza teatrale all’interno della realtà aumentata. Un’esperienza aggregante in cui i membri del pubblico, attraverso alcuni dispositivi collegati, interagiranno in tempo reale mentre l’opera prende vita attorno a loro e potranno muoversi in un'immaginaria danza digitale.