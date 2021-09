Settembre si apre con un boom di contagi: in 24 ore 339 casi. Un decesso

Inizia con 339 nuovi casi da Covid-19 e un decesso nella provincia di Cosenza il mese di settembre. Con 3.731 effettuati nelle ultime 24 ore. Così aumentano i contagi, visto che ieri nella nostra regione sono stati registrati 195 casi (LEGGI).



Il numero più alto di positivi è nella provincia di Cosenza (+137), mentre nel Reggino i nuovi casi sono 107, nel Crotonese (+34), nel Catanzarese (+26) e nel Vibonese (+9). I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato sono invece 26.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 78.048, mentre i decessi totali per i con il coronavirus sono stati 1.316. I guariti di oggi sono 270 per un totale di 71.852 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.880 (+68).

Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie. Nei reparti ordinari si trovano 162 persone (+1) con 3 nuovi ricoveri nel Reggino, due nel Cosentino e due dimissioni sia nel Catanzarese che nel Vibonese. In terapia intensiva si trovano invece 16 pazienti (+1). Nel Catanzarese e nel Reggino è stato ricoverato un paziente, mentre uno è stato dimesso nel Cosentino.

In isolamento domiciliare si trovano 4.702 (+66) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino da inizio pandemia si sono ammalati in 27.076, mentre sono 107 i nuovi positivi di oggi. Attualmente i casi attivi sono 2.353, di cui 75 ricoveri in reparto (+3); 7 in terapia intensiva (+1); 2.271 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 24.723, di cui 24.366 guariti (+111); 357 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 137, ma il totale dei casi è: 25.369. Attualmente i casi attivi sono 1.183, di cui 45 ricoveri in reparto (+2); 3 in terapia intensiva (-1); 1.135 in isolamento domiciliare (+66). I casi chiusi sono 24.186, di cui 23.578 guariti (+69); 608 deceduti (+1). Oggi, come comunica l’Asp di Cosenza, si registrano 141 nuovi casi tra i residenti in regione; il numero totale dei casi dei residenti è incrementato di 137 unità e non di 141 in quanto 4 casi a domicilio, precedentemente comunicati tra i residenti, sono stati spostati nel setting fuori regione poiché è stata accertata la reale residenza.

Nel Catanzarese i casi di oggi sono 26, ma da febbraio sono stati 10.994. Attualmente i casi attivi sono 269, di cui 21 ricoveri in reparto (-2); 6 in terapia intensiva (+1); 242 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 10.725, di cui 10.578 guariti (+26); 147 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 40 nuovi positivi di cui 14 fuori regione.

Nel Crotonese il computo totale dei casi di Covid-19 è 7.441, ma nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 34. Attualmente i casi attivi sono 400, di cui 11 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 389 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 7.041, di cui 6.937 guariti (+35); 104 deceduti. L' Asp di Crotone comunica 42 nuovi soggetti positivi di cui 8 residente fuori regione.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 9, mentre il totale si attesta a quota 6.142. Attualmente i casi attivi sono 338, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 331 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.804, di cui 5.710 guariti; 94 deceduti.

Per quanto riguarda i dati relativi ai casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, i casi totali sono 1.026, mentre i positivi di oggi sono 26. I ricoveri nei reparti ordinari sono 3; in isolamento domiciliare si trovano 334 persone (+15). I guariti sono 683 (+11); i deceduti sono 6.