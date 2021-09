Agguato nel centro storico di Cosenza, 32enne in prognosi riservata

Prima ha esploso colpi di arma da fuoco, poi si è allontanato. È successo nel centro storico di Cosenza dove la vittima dell’agguato, Egidio Imbrogno, 32enne già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito da quattro proiettili ed è stato ricoverato in prognosi riservata all'Annunziata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della mobile di Cosenza, il responsabile dell'agguato era a piedi ed ha sparato contro il 32enne con una pistola calibro 7,65.