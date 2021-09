Comunali. Boccia a Cosenza: “Pd unisce centrosinistra alternativo alle destre”

Francesco Boccia

"Il Partito Democratico in queste elezioni amministrative ha fortemente voluto unire, allargare e rafforzare il centrosinistra”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, oggi a Cosenza per alcuni incontri in vista delle prossime amministrative.

“La candidatura di Bobo Craxi in campo col PSI al fianco di Roberto Gualtieri a Roma, così come il sostegno del PD alla candidatura di Franz Caruso del Psi a sindaco di Cosenza e i numerosissimi accordi di alleanza politica per le amministrative di ottobre – ha aggiunto il deputato - sono tutti tasselli per l’allargamento e il rafforzamento della coalizione di centrosinistra sui territori; a differenza del 2016 con la sinistra divisa, oggi ci presentiamo uniti ovunque con la disponibilità ad allargare il campo al M5S dove ci sono le condizioni. L'unità del centrosinistra è il nostro principale obiettivo e il PD lo sta ricercando e praticando ogni giorno sul campo”.

“Si conferma la volontà di impegno politico a partire dalla capitale nell’appartenenza al socialismo europeo per una nuova prospettiva di affermazione della sinistra Italiana alternativa alle destre”, ha concluso Francesco Boccia.