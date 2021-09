Acquappesa. Lido balneare distrutto da un incendio: avviate indagini

Un incendio ha distrutto il lido “O por do sol” di Acquappesa. Il rogo è divampato nelle prime ore del giorno e, in poco tempo, ha avvolto tutta la struttura non lasciando scampo a niente.

Sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Paola che hanno domato il fuoco. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Paola che hanno avviato mirate indagini per risalire all’origine del rogo. Secondo le prime informazioni trapelate, non si esclude la matrice dolosa.