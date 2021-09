Calcio, Serie D. Primo colpo di mercato per il Castrovillari: arriva Tripicchio

Il Castrovillari Calcio del nuovo Presidente Nicola Mazzuca, ha raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive fino al 30/06/2022, con Andrea Tripicchio, la trattativa ben curata e portata al termine dal riconfermato Direttore Sportivo Giovanni Arcidiacono, vede il talentuoso Classe 1996 quale primo vero colpo di mercato che segue perfettamente le linee guida del progetto societario dei giovani e dell'hinterland Castrovillarese, di fatto Tripicchio è di Firmo.

Le sue caratteristiche tecniche collimano perfettamente con il modulo di Mister Colle, che l'ha voluto fortemente nel suo "castro 2021/2022"; può essere impiegato come esterno offensivo ma all’occorrenza può agire come prima punta.

Vanta presenze in nazionale Under 17 e 19, ha esordito anche in Serie B, tanti gol e tante presenze in C ed in D. In serie C ha giocato con Reggina e Casertana, collezionando in tutto 29 apparizioni, due reti e due assist. Poi la consacrazione in serie D, nella migliore stagione sotto il profilo realizzativo, quando a Cittanova in 26 partite realizza ben dieci reti, distribuendo anche tre assist. Nella prima metà di stagione il trasferimento in Campania, al Gladiator, con cui ha disputato undici gare, partendo sei volte titolare. Lo scorso anno ha concluso la stagione a Sant'agata di Militello, ove nell'incontro contro i Lupi del Pollino l'ha fatta da padrone mettendo a segno due pregevoli reti da campione vero.